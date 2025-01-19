Правительство ПА обсудит восстановление сектора Газы

Правительство Палестинской администрации проведет вечером 19 января специальное заседание, посвященное налаживанию координации министерств и ведомств в вопросе о восстановлении сектора Газы.

Глава правительственной пресс-службы Мухаммад Абу аль-Руб назвал первостепенными задачами восстановление работы водоснабжения, доставку в Газу топлива, а также возобновление работы медицинских учреждений, которым предстоит оказать помощь десяткам тысяч пострадавших.

В заявлении чиновника, которое цитирует агентство Maan говорится о необходимости сотрудничества с международными организациями и с местными органами управления. Неясно, идет ли речь об администрации ХАМАСа.

Напомним: 17 января, после объявления о прекращении огня в секторе Газы администрация Махмуда Аббаса подтвердила, что "берет на себя полную ответственность за управление сектором".

Согласно заявлению администрации ПА, "палестинское правительство завершило все приготовления, и силы безопасности полностью готовы выполнять все свои обязанности: облегчать страдания народа, возвращать беженцев в их дома, управлять контрольно-пропускными пунктами и восстанавливать коммунальные инфраструктуры, водо- и электроснабжение".