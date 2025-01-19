По данным ООН, в Сирию вернулось около 200000 беженцев

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что после падения режима Башара Асада на родину вернулись почти 200000 сирийских беженцев. Из каких стран они вернулись, не сообщается.

"С 8 декабря по 16 января домой вернулись около 195200 сирийцев. В ближайшие дни я посещу Сирию и соседние страны, в то время как наше Агентство увеличивает помощь возвращающимся и принимающих общинам", – написал он в социальной сети X.

С начала гражданской войны Сирию покинуло несколько миллионов жителей. Наибольшее число беженцев, около 2,9 миллионов, приняла Турция. На фоне ухудшающегося экономического положения это повлекло за собой взрыв антисирийских настроений.