По данным ООН, в Сирию вернулось около 200000 беженцев
время публикации: 19 января 2025 г., 11:44 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 11:47
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что после падения режима Башара Асада на родину вернулись почти 200000 сирийских беженцев. Из каких стран они вернулись, не сообщается.
"С 8 декабря по 16 января домой вернулись около 195200 сирийцев. В ближайшие дни я посещу Сирию и соседние страны, в то время как наше Агентство увеличивает помощь возвращающимся и принимающих общинам", – написал он в социальной сети X.
С начала гражданской войны Сирию покинуло несколько миллионов жителей. Наибольшее число беженцев, около 2,9 миллионов, приняла Турция. На фоне ухудшающегося экономического положения это повлекло за собой взрыв антисирийских настроений.
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