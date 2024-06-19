"Аль-Масира": американо-британская коалиция атаковала цели в Йемене
время публикации: 19 июня 2024 г., 08:53 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 08:59
Утром 19 июня были нанесены удары по правительственному комплексу в районе Аль-Джабайн в провинции Райма на западе Йемена, сообщает агентство "Аль-Масира", принадлежащее группировке "Ансар Алла" (хуситы).
В сообщении сказано, что атака была осуществлена силами американо-британской коалиции.
Информация о последствиях этой атаки уточняется.
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