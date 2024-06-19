"Аль-Масира": американо-британская коалиция атаковала цели в Йемене

Утром 19 июня были нанесены удары по правительственному комплексу в районе Аль-Джабайн в провинции Райма на западе Йемена, сообщает агентство "Аль-Масира", принадлежащее группировке "Ансар Алла" (хуситы).

В сообщении сказано, что атака была осуществлена силами американо-британской коалиции.

Информация о последствиях этой атаки уточняется.