ВВС ЦАХАЛа атаковали грузовики с ракетами в западной части Ирана. Видео
время публикации: 19 июня 2025 г., 15:07 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 15:07
Боевые самолеты ВВС Израиля атаковали военную инфраструктуру и пусковые установки ракет "земля-земля" в западной части Ирана. Около 20 истребителей, используя точные разведданные военной разведки АМАН нанесли серию ударов.
Были атакованы ракетная инфраструктура, грузовики с контейнерами с ракетами "земля-земля" и иранские военнослужащие, сопровождавшие ракеты к точкам запуска.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июня 2025