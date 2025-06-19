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Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа атаковали грузовики с ракетами в западной части Ирана. Видео

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 июня 2025 г., 15:07 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 15:07
ВВС ЦАХАЛа атаковали грузовики с ракетами в западной части Ирана. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Боевые самолеты ВВС Израиля атаковали военную инфраструктуру и пусковые установки ракет "земля-земля" в западной части Ирана. Около 20 истребителей, используя точные разведданные военной разведки АМАН нанесли серию ударов.

Были атакованы ракетная инфраструктура, грузовики с контейнерами с ракетами "земля-земля" и иранские военнослужащие, сопровождавшие ракеты к точкам запуска.

Ближний Восток
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