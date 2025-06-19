ВВС ЦАХАЛа атаковали грузовики с ракетами в западной части Ирана. Видео

Боевые самолеты ВВС Израиля атаковали военную инфраструктуру и пусковые установки ракет "земля-земля" в западной части Ирана. Около 20 истребителей, используя точные разведданные военной разведки АМАН нанесли серию ударов.

Были атакованы ракетная инфраструктура, грузовики с контейнерами с ракетами "земля-земля" и иранские военнослужащие, сопровождавшие ракеты к точкам запуска.