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Ближний Восток

В Иране обещают упразднить полицию нравов

Законы
Иран
время публикации: 19 марта 2025 г., 05:26 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 05:39
В Иране обещают упразднить полицию нравов
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Спикер меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что планируется полностью упразднить деятельность полиции нравов в стране.

Соответствующее решение будет прописано в новом законе о ношении женщинами хиджаба, пояснил он.

Речь идет о новой редакции "Закона о поддержке семьи путем поощрения культуры целомудрия и хиджаба", который подвергался резкой критике со стороны многих правозащитников и международных организаций, включая ООН.

Когда, полиция нравов в Иране перестанет действовать, и каким образом будет осуществляться надзор за обеспечением соблюдения "закона о хиджабе", пока неясно.

Ближний Восток
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