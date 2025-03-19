В Иране обещают упразднить полицию нравов

Спикер меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что планируется полностью упразднить деятельность полиции нравов в стране.

Соответствующее решение будет прописано в новом законе о ношении женщинами хиджаба, пояснил он.

Речь идет о новой редакции "Закона о поддержке семьи путем поощрения культуры целомудрия и хиджаба", который подвергался резкой критике со стороны многих правозащитников и международных организаций, включая ООН.

Когда, полиция нравов в Иране перестанет действовать, и каким образом будет осуществляться надзор за обеспечением соблюдения "закона о хиджабе", пока неясно.