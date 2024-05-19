Агентство Mehr сообщило "Раиси в порядке, его кортеж направляется в Тебриз" и удалило сообщение

Иранское агентство Mehr передало: президент Ирана Эбрагим Раиси выжил после жесткой посадки его вертолета у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Утверждалось, что президент "в порядке", его автомобильный кортеж направляется в город Тебриз на северо-западе Ирана.

Однако вскоре агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси "в порядке" и едет в Тебриз.