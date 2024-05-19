UNRWA сообщает, что Рафиах покинули 800000 палестинцев

Генеральный комиссар Агентства ООН по помощи палестинским беженцам Фелиппе Лаззарини сообщил, что с начала военной операции израильской армии в Рафиахе этот город покинули 800000 палестинцев.

"Почти половина тех, кто находился в городе, была вынуждена бежать – в основном, в Хан-Юнис, многие здания в котором разрушены. Каждый раз им приходится бросать то немногое, что у них есть, и вновь начинать с нуля", – отметил международный чиновник.

С 6 мая израильская армия проводит ограниченную операцию в восточной части Рафиаха. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заявляет, что без занятия города и уничтожения находящихся здесь боевиков победа над террористической группировкой ХАМАС невозможна.

Однако союзники еврейского государства, прежде всего США, выступают против действий в Рафиахе. Президент Джо Байден пригрозил в случае проведения масштабной операции ограничить поставки Израилю вооружений.