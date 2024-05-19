x
19 мая 2024
|
последняя новость: 10:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 мая 2024
|
19 мая 2024
|
последняя новость: 10:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

UNRWA сообщает, что Рафиах покинули 800000 палестинцев

время публикации: 19 мая 2024 г., 10:01 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 10:06
UNRWA сообщает, что Рафиах покинули 800000 палестинцев
AP Photo/Abdel Kareem Han

Генеральный комиссар Агентства ООН по помощи палестинским беженцам Фелиппе Лаззарини сообщил, что с начала военной операции израильской армии в Рафиахе этот город покинули 800000 палестинцев.

"Почти половина тех, кто находился в городе, была вынуждена бежать – в основном, в Хан-Юнис, многие здания в котором разрушены. Каждый раз им приходится бросать то немногое, что у них есть, и вновь начинать с нуля", – отметил международный чиновник.

С 6 мая израильская армия проводит ограниченную операцию в восточной части Рафиаха. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заявляет, что без занятия города и уничтожения находящихся здесь боевиков победа над террористической группировкой ХАМАС невозможна.

Однако союзники еврейского государства, прежде всего США, выступают против действий в Рафиахе. Президент Джо Байден пригрозил в случае проведения масштабной операции ограничить поставки Израилю вооружений.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2024

В восточных районах Рафиаха уничтожены более 80 террористов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 мая 2024

"Кан-11": США возобновили поставку вооружений Израилю, первая партия уже получена
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 мая 2024

ЦАХАЛ: в Рафиахе обнаружены и уничтожены ракетные установки, готовые к обстрелу Тель-Авива