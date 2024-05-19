Миротворцы в Газе, конфликт с Каиром, споры в Манаме. Ближневосточный обзор

Новости на этой неделе продемонстрировали, что Израиль и арабские страны по-прежнему надеются переложить ответственность друг на друга и третьи стороны за будущее сектора Газы. Впрочем, это будущее все видят по-разному, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и вовсе не хочет о нем разговаривать. При этом все активнее озвучивается идея размещения в секторе Газы международных сил. Вопрос не только в том, когда это произойдет, но и кто захочет в этом участвовать. США надеются на арабские страны, те же, в свою очередь, предложили разместить в секторе миротворцев ООН. И это совсем не обрадовало Вашингтон. Но, так или иначе, тема международного присутствия в Газе вышла из тени закулисных переговоров и даже оказалась зафиксирована в итоговой декларации саммита Лиги арабских государств.

Марианна Беленькая, The News of Israel

О чем говорили в Манаме

33-й саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) стал одним из главных событий недели на Ближнем Востоке. Это мероприятие само по себе рутинно, но служит лакмусовой бумажкой настроений арабских лидеров. Саммит состоялся в разгар войны между Израилем и ХАМАСом, на фоне пропалестинских демонстраций в США и Европе, а также резко возросшего давления западных стран на израильское правительство, с целью заставить его признать государство Палестина и заключить с ним постоянное мирное соглашение. Было очевидно, что арабские лидеры традиционно осудят Израиль, но от них ждали конкретных действий, а не слов.

Каков итог?

Самым ярким пунктом в итоговой декларации бахрейнского саммита ЛАГ стал призыв к размещению "на оккупированной палестинской территории" миротворческих сил ООН до тех пор, пока не будет реализовано решение о двух государствах – Палестина и Израиль. Параллельно арабские лидеры подчеркнули ответственность СБ ООН за принятие "четких мер" по реализации этого решения, в том числе установление временных рамок для мирного процесса, итогом которого станет жизнеспособное палестинское государство в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме. Одним из шагов к этому, согласно итоговой декларации, должен стать созыв мирной конференции, о чем уже много лет говорит глава Палестинской администрации (ПА) Махмуд Аббас. Кроме того, главам МИД арабских государств было дано поручение связаться с коллегами за рубежом, чтобы ускорить признание максимальным числом стран независимости Палестины и добиться получения ею полноценного членства в ООН. И это фактически единственная конкретная миссия, которую оказались готовы взять на себя арабские страны в отношении Палестины, кроме общих слов о гуманитарной помощи, а также оказании медицинских и образовательных услуг пострадавшим в результате конфликтов.

При этом глава ПА Махмуд Аббас настойчиво призывал арабских друзей и братьев пересмотреть их отношения с Израилем. Аббас также сетовал, что его правительство не получило ожидаемой финансовой поддержки от международных и региональных партнеров. Но его слова воздействия не имели. В декларации бахрейнского саммита нет даже намека на то, что кто-то из арабских стран может пересмотреть свои отношения с Израилем, если последний не изменит свою политику в отношении палестинцев. Хотя потенциально такая угроза существует, особенно со стороны Каира, который, согласно источникам, рассматривает возможность понижения уровня отношений с Израилем. Однако никаких обязательств на этот счет никто давать не торопится. Причем настолько не торопится, что в арабских СМИ проходит мысль, что некоторые арабские лидеры очень ждут прекращения огня в секторе Газы, чтобы продолжить процесс нормализации отношений с Израилем.

В то же время в итоговой декларации были сказаны все общие слова – и про "необходимость немедленного прекращения израильской агрессии в секторе Газы", и про снятие с него блокады. И в целом подчеркивалось, что палестинский вопрос по-прежнему остается центральным для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке. Но ответственности за решение палестинского вопроса арабские лидеры брать на себя не стали.

Слово "ответственность" касалось усилий международного сообщества, в первую очередь ООН, а также Израиля, который должен ответить за "за разрушение городов и гражданских объектов в секторе Газы".

Арабские лидеры в своей декларации также озвучили и пожелания в адрес палестинским фракциям: "Объединиться под эгидой Организации освобождения Палестины (ООП), единственного законного представителя палестинского народа, и согласовать всеобъемлющий национальный проект и единое стратегическое видение". Т.е. речь в очень мягкой форме идет о примирении ХАМАСа и ФАТХа и централизации власти в руках ПА. За кулисами ситуация была более напряженной.

Как сообщило издание "Аль-Араби аль-Джадид", ОАЭ в ходе подготовки к ЛАГ в очередной раз обрушились с критикой на ПА и потребовали включить в резолюции о финансовой поддержке палестинских властей слова об обязательствах Рамаллы создать "правительство из компетентных независимых экспертов", чья деятельность будет прозрачна. И это при том, что палестинское правительство было обновлено буквально месяц назад в рамках требуемых от Рамаллы Западом и арабскими странами реформ. Но ОАЭ озвучивают на закрытых встречах то, о чем молчат остальные – за последние годы ПА не добилась никаких существенных успехов и новое правительство ситуацию не меняет.

Позиция ОАЭ оскорбила палестинцев, они восприняли это как посягательство на свои внутренние дела. Компромисса добиться не удалось. В итоге никакой серьезной конкретики в отношении финансирования палестинского правительства в документах бахрейнского саммита нет. Каждая арабская страна будет делать это на свое усмотрение.

И ситуация на саммите ЛАГ это в очередной раз продемонстрировала. В ходе своего выступления Махмуд Аббас обрушился с критикой не только на Израиль, но и на ХАМАС. В том числе напомнив, что решение о нападении на Израиль 7 октября было принято руководством ХАМАСа, спровоцировав оккупацию сектора Газы. Аббас подчеркнул, что израильское правительство работало "над закреплением отделения сектора Газы от Западного берега и Иерусалима, чтобы предотвратить создание палестинского государства и ослабить Национальную администрацию и Организацию освобождения Палестины". "Позиция ХАМАСа, заключающаяся в отказе положить конец расколу и вернуться под защиту палестинской легитимности, послужила этому израильскому плану", – подчеркнул он. Все это говорилось Аббасом и другими представителями Рамаллы и раньше, но за последние месяцы были предприняты как минимум две попытки примирения между ФАТХом и ХАМАСом (в Москве и Пекине). И, как видим, все безрезультатно. И Аббас с трибуны ЛАГ продолжает находить причины, почему Рамалле так трудно: им мешают все – и Израиль, и ХАМАС, плюс недостаток поддержки извне.

Со своей стороны ХАМАС раскритиковал слова Аббаса, намекнув, что именно действия хамасовцев вернули палестинский вопрос в центр международной повестки, тогда как Рамалла не могла этого добиться годами. Арабские лидеры публичного упоминания ХАМАСа на саммите в Бахрейне старательно избегали, дабы не сеять еще больших разногласий в своих рядах.

Контроль над Рафиахом и обиды Каира

Отдельное внимание в итоговой декларации саммита ЛАГ было уделено ситуации вокруг Рафиаха (Рафаха) на юге сектора Газы, где Израиль после долгих месяцев сомнений начал проведение военной операции. Предсказуемо Израиль осудили за то, что он взял под свой контроль КПП "Рафиах", что, по мнению арабских лидеров, привело к приостановке потока гуманитарной помощи в сектор Газы. Отметим, что последнее утверждение неверно, так как поставки гуманитарных грузов в сектор продолжаются через другие КПП. Здесь же вопрос принципа – никто из арабских игроков не хочет открыто сотрудничать с Израилем, пока последний продолжает военную операцию в секторе Газы и отказывается говорить о решении палестинской проблемы в будущем. Ситуация вокруг Рафиаха – всего лишь яркий пример.

Накануне СМИ сообщили, что Египет отклонил предложение Израиля о совместном управлении КПП "Рафиах". Это произошло во время визита в Каир делегации Общей службы безопасности (ШАБАК). Глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что не стоит перекладывать ответственность на его страну, поскольку только Израиль виновен в нынешней гуманитарной катастрофе в Газе. "Израиль должен выполнить свое обязательство как оккупирующая сторона и разрешить доставку помощи через наземные переходы, находящиеся под его контролем", – подчеркнул он. И в целом египтяне хотели бы, чтобы управление КПП и сектором Газы было передано Палестинской администрации. До этого вся ответственность на Израиле.

Однако Израиль не отчаивается. По данным израильских СМИ, Каиру был предложен новый план: передать управление КПП местным палестинцам из сектора Газы совместно с ООН под контролем Израиля. Предполагается, что КПП станет пунктом пропуска людей в сектор Газы и из него, а также будет использоваться для переброски туда топлива из Египта. В то же время весь транзит грузов будет полностью переведен на контрольно-пропускной пункт "Керем Шалом" между Израилем и сектором. Израиль готов обсудить с Каиром список палестинцев, которые будут управлять КПП. Если договоренность будет достигнута, израильская армия покинет КПП, но останется неподалеку, чтобы не допускать захвата пункта ХАМАСом и не дать боевикам выйти из сектора или вернуться туда.

Предложение несколько сомнительное, так как мало кто из палестинцев решится на сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, пока в секторе Газы силен ХАМАС. Но ШАБАК все же на что-то надеется, видимо с учетом недавнего опыта – когда некоторые палестинцы все же согласились взаимодействовать с Израилем в распределении помощи в секторе.

Что касается Египта, то ему очень важно сохранить лицо и также избежать ответственности за тяжелую ситуацию в секторе. И без того арабские СМИ то и дело напоминают, что Каир координирует с Израилем вопросы безопасности. А если операция в Рафиахе будет расширяться, Египту придется решать непростые вопросы, касающиеся защиты палестинцев. Самый страшный сон Каира – сдерживать толпы, которые могут решиться на штурм забора, отделяющего Газу от Египта.

Поэтому Египет пробует разные рычаги давления на Израиль, в том числе намекает на возможность снижения уровня дипломатических отношений, пересмотр мирного договора 1979 года. Но пока это только сливы в СМИ, официально Каир по-прежнему подчеркивает, что сохраняет контакты с Израилем и надеется на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газы при своем посредничестве. Единственное, чем египтяне решили выразить свое недовольство – присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международному суде ООН, где речь идет о геноциде в отношении палестинцев. Но терпение Каира не безгранично. В Израиле это понимают и поэтому пытаются искать компромиссы.

Кому нужны миротворцы

После саммита ЛАГ очевидно, что компромиссы ищутся не только вокруг Рафиаха. В определенной степени в арабском сознании произошел сдвиг относительно присутствия в секторе Газы международных сил.

Эта идея обсуждается уже на протяжении нескольких месяцев. И в США, и в Израиле высказываются надежды, что арабские страны возьмут на себя ответственность за управление сектором Газы после окончания там боевых действий, в том числе, возможно, введут туда свои войска. Одним из последних это озвучил на неделе министр обороны Израиля Йоав Галант. Он считает, что после окончания боевых действий сектором должны управлять невраждебные Израилю палестинские структуры при поддержке международного сообщества. Его оппонентом выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, заявив, что, пока война окончена, ни о каком будущем сектора речи быть не может, но в любом случае там не будет не только структур ХАМАСа, но и ФАТХа. В то же время, в израильских СМИ, ранее появились публикации, что правительство рассматривает варианты, когда арабские страны окажут финансовую и возможно военную поддержку в Газе лояльным Израилю палестинским структурам. Среди таких стран назывались, в частности, ОАЭ. Правда Эмираты после появления такого рода публикаций поспешили заявить: "Абу-Даби отказывается участвовать в каком-либо плане, направленном на прикрытие израильского присутствия в секторе Газы".

Британская газета Financial Times сообщила в среду, что Вашингтон все еще надеется подтолкнуть арабские государства к участию в многонациональных силах в секторе Газы, чтобы избежать постоянного размещения там израильских военных. По сведениям издания, США обсуждают эти планы с Египтом, ОАЭ и Марокко. Утверждается, что эти арабские страны готовы рассматривать разные варианты, но при условии, что западные страны, включая США, признают Государство Палестина, и, кроме того, американцы сами должны возглавить многонациональные силы. США размещать свои войска в секторе Газы не хотят. Впрочем, и сами арабы к этому не стремятся. Например, Саудовская Аравия полностью отвергла эту идею. Но, по информации катарской газеты The Middle East Eye, Бахрейн дал понять, что готов участвовать в таких силах. Отметим, что Бахрейн – единственная арабская страна, принявшая участие в военной операции США и Великобритании против хуситского движения "Ансар Аллах", начатой в конце прошлого года. Высокопоставленный западный чиновник, знакомый с попытками создания многонациональных сил, сообщил изданию, что Манама может послужить "наконечником копья", придающим импульс более широкому толчку многонациональных сил. И здесь важно понимать, что Бахрейн вряд ли будет делать что-либо без одобрения Саудовской Аравии и, возможно, ОАЭ.

Пока судьба многонациональных сил остается открытой. Слишком много невыполнимых условий ставят арабы. Кроме того, в секторе Газы остается ХАМАС, который не готов позволить решать там что-либо без своего участия. Непонятна и позиция Израиля.

Но все же от закулисных переговоров арабы перешли к официальным заявлениям, закрепив в бахрейнской декларации идею о миротворческих силах. Другой вопрос, что это не то, что хотел Вашингтон и предполагал Израиль. В Госдепартаменте восприняли заявление арабских лидеров как попытку заставить миротворцев стать буфером между Израилем и ХАМАСом. "Откровенно говоря, добавление сил безопасности потенциально может поставить под угрозу миссию Израиля (против ХАМАСа – прим.ред.)", – заявили в Госдепартаменте. Никто вместо Израиля сражаться с ХАМАСом не хочет.