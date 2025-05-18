Виткофф: "Позиция США состоит в том, что Иран не может продолжать обогащение урана"

Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что принципиальная позиция Вашингтона состоит в том, что Иран не должен продолжать обогащение урана, поскольку это может привести к созданию ядерного оружия.

"Мы не можем позволить Ирану иметь даже 1% мощностей по обогащению урана", – заявил Стив Виткофф в интервью телеканалу ABC News. И пояснил: "Все начинается с нашей принципиальной позиции, а именно – сделки, которая не включает в себя возможность обогащения. Мы не можем этого допустить, поскольку это позволяет создать ядерное оружие".

Виткофф выразил надежду, что Вашингтону удастся найти правильное решение относительно

ядерной программы Тегерана.

Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан в воскресенье, 18 мая, заявил на форуме "Тегеранский диалог" , в котором принимают участие 200 делегаций из 53 стран, что Иран не откажется от своей ядерной программы. "Это право каждой страны – действовать в соответствии с международными договорами. В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия мы имеем право на мирные ядерные исследования. Эти исследования нам нужны для здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности и в других областях. Кто сказал, что они имеют право лишать другие страны права на развитие и науку"?