x
22 января 2025
|
последняя новость: 13:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2025
|
22 января 2025
|
последняя новость: 13:17
22 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Иране разбился военный самолет

Иран
Авиакатастрофа
время публикации: 22 января 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 13:21

В среду, 22 января, в иранской провинции Хамедан потерпел крушение военный самолет. Иранские СМИ передают, что двое пилотов успели катапультироваться.

Вероятно, самолет вылетел с авиабазы Ноже.

В настоящее время в Иране проходят масштабные военные учения "Эктедар" ("Мощь"). Они начались 4 января и продлятся до марта, в них участвуют как армейские подразделения, так и "Корпус стражей Исламской революции". В рамках учений отрабатывается защита объектов, относящихся к иранской ядерной инфраструктуре, таких, как предприятие по обогащению урана в Натанзе и подземные комбинаты в Фордо и Хондабе.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 января 2025

На западе Ирана проходят военные учения
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 13 января 2025

Учения ПВО вокруг ядерных объектов Ирана. Фоторепортаж