В Иране разбился военный самолет

В среду, 22 января, в иранской провинции Хамедан потерпел крушение военный самолет. Иранские СМИ передают, что двое пилотов успели катапультироваться.

Вероятно, самолет вылетел с авиабазы Ноже.

В настоящее время в Иране проходят масштабные военные учения "Эктедар" ("Мощь"). Они начались 4 января и продлятся до марта, в них участвуют как армейские подразделения, так и "Корпус стражей Исламской революции". В рамках учений отрабатывается защита объектов, относящихся к иранской ядерной инфраструктуре, таких, как предприятие по обогащению урана в Натанзе и подземные комбинаты в Фордо и Хондабе.