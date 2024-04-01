ХАМАС: в Газе задержаны сотрудники службы безопасности ПА, сопровождавшие гуманитарный конвой

Министерство внутренних дел созданной ХАМАСом администрации сектора Газы сообщило, что сотрудники службы безопасности Палестинской администрации попытались проникнуть в сектор вместе с гуманитарным конвоем. 10 из них были задержаны.

Согласно сообщению, они действовали по прямому указанию главы спецслужб ПА Маджида Фараджа. "Их целью было посеять рознь в рядах нашего народа", – говорится в сообщении.

Официальный представитель группировки сообщил сайту ХАМАСа "Палестинский информационный центр", что представители спецслужб проникли в Газу в составе конвоя египетского Красного полумесяца. Утверждается, что операция координировалась с израильской стороной.

ПИЦ также заявляет, что египетской стороне было неизвестно о действиях служб безопасности ПА. ХАМАС настаивает, чтобы вся гуманитарная помощь поставлялась в сектор через каналы "палестинского сопротивления".

Палестинская администрация выступила с опровержением, которое во многом подтверждает утверждения ХАМАСа: "Заявление так называемого "министерства внутренних дел ХАМАСа" лишено фактической почвы. Мы продолжим оказывать помощь нашему народу, но не дадим втянуть себя в пиар-кампанию на страданиях нашего народа".

При этом, отмечает блогер "Абу Али" обращает внимание на официальную публикацию о гибели на севере сектора Газы двух сотрудников офицеров палестинской разведки, которые погибли, сопровождая гуманитарный груз на север сектора.