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Ближний Восток

Силы "Кудс" и КСИР подтвердили гибель семи своих людей в Дамаске

время публикации: 01 апреля 2024 г., 22:25 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 22:25
Силы "Кудс" и КСИР подтвердили гибель семи своих людей в Дамаске
AP Photo/Omar Sanadiki

"Корпус стражей Исламской революции" и силы "Кудс" распространили заявление, в котором сообщается о гибели Мухаммада Ризы Захеди и Мухаммад-Хаджи Рахими, и еще пятерых иранцев. Об этом сообщает иранское информационное агентство "Танзим".

Иранское Press TV распространило заявление посла Ирана в Сирии Хусейна Акбари, который заявил, что Иран ответит на "сионистскую агрессию".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани обвинил Израиль в нарушении Венской конвенции от 1961 года, призвав международную общественность осудить действия агрессора и принять против него "необходимые меры". "Исламская Республика Иран оставляет за собой право на ответ в удобное для себя время", – говорится в заявлении.

Отметим, что официальный Иерусалим сообщения о его причастности к атаке на здание в Дамаске не комментирует. Пресс-секретарь ЦАХАЛа, проводя брифинг, посвященный последним действиям израильской армии, не упомянул о ликвидации командиров КСИР в Дамаске, и отказался отвечать на вопросы журналистов.

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