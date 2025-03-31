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Ближний Восток

Аятолла Хаменеи в ответ на угрозы Трампа пообещал США "мощный удар"

США
Иран
время публикации: 31 марта 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 09:51
Аятолла Хаменеи в ответ на угрозы Трампа пообещал США "мощный удар"
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ответил на угрозу президента США Дональда Трампа начать бомбардировки Ирана, если режим аятолл откажется от нового соглашения. "Мы нанесем мощный удар", – сказал глава государства.

В речи, посвященной празднику Ид аль-Фитр, Хаменеи обещал ударить и по Израилю. Он заявил, что "сионистское образование" – единственный настоящий сателлит в регионе. "Преступники должны быть изгнаны из Палестины и они будут изгнаны. Каждый должен содействовать этому", – заявил он.

Американской угрозе посвящена и передовая статься газеты Tehran Times. В ней говорится, что ракетные войска Ирана уже подготовлены к удару по связанным с США целям, на случай, что Трамп решит реализовать свою угрозу. Значительное число ракет расположены на подземных базах, способных выдержать американский удар.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ждут невиданные бомбардировки, если Тегеран не согласится пойти на сделку по своей ядерной программе. "Если они не заключат сделку <...>, то начнутся бомбардировки, подобных которым они никогда не видели", – приводит телеканал NBC News слова Трампа.

Ближний Восток
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