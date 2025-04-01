В самолете, отправленном за застрявшими в Турции израильскими школьниками, обнаружена неисправность

Днем 31 марта в Анталии совершил экстренную посадку самолет, на борту которого находились около 150 израильских старшеклассников, летевших на экскурсию в Польшу. За школьниками был отправлен другой самолет, но и в нем обнаружена неисправность.

Израильтяне находятся в Турции уже более 12 часов. Министерство просвещения сообщило, что в Турцию отправлен еще один самолет, он должен приземлиться в Анталии около часа ночи.

По информации сайта "Исраэль а-Йом", школьники и педагоги находятся в терминале, за их безопасность отвечает ШАБАК.

Министерство образования находится в постоянном контакте со службами безопасности и с педагогами, и координирует работу с администрациями школ и родителями старшеклассников.