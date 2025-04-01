Замглавы МИД РФ: "Удар по ядерным объектам Ирана приведет Ближний Восток к катастрофе"

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете "Международная жизнь" заявил о неуместности американских угроз нанести удар по Ирану в случае отказа от ядерного соглашения. По его словам, речь идет об ультиматуме.

"Мы считаем это способом навязать иранской стороне собственную волю. Но при этом осложнить обстановку и вызвать эффекты, которые по большому счету, потребуют в дальнейшем многократно больших усилий с точки зрения нивелирования опасности возникновения ещё одного очага напряженности и, не дай Бог, конфликта, открытого конфликта на Ближнем Востоке, где она уже и так достаточно высока", – сказал чиновник.

"Последствия этого, особенно если удары будут по ядерной инфраструктуре, могут оказаться катастрофическими для всего региона. Я уже не говорю о том, какого рода последствия это может иметь с точки зрения действий Тегерана, о чем иранские коллеги тоже говорят открыто и внятно, поэтому пока ещё время есть и "поезд не ушел", нужно удвоить усилия для того, чтобы на разумной основе попытаться договориться", – добавил он, предложив Ирану и США посредничество России.

Несколько дней назад Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ждут невиданные бомбардировки, если Тегеран не согласится пойти на сделку по своей ядерной программе. "Если они не заключат сделку, то начнутся бомбардировки, подобных которым они никогда не видели", – приводит телеканал NBC News слова Трампа.