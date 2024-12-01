"Кан-11": "Хизбалла" начала переброску боевиков в Сирию на помощь Асаду

Как сообщает новостная редакции "Кан-11", в западном разведывательном сообществе пришли к выводу, что ливанская террористическая группировка "Хизбалла" начала переброску боевиков в Сирию, чтобы защитить свою инфраструктуру на севере этой страны, поскольку существует опасение, что оппозиционные боевики захватят объекты, принадлежащие Ирану и "Хизбалле".

В Израиле полагают, что происходящее в Сирии будет содействовать поддержанию прекращения огня в Ливане. Внимание "Хизбаллы" приковано к сирийским событиям. Предполагается также, что это положительно скажется на свободе действий ЦАХАЛа в Сирии, поскольку российские военные будут озабочены спасением режима Башара Асада.

В то же время военный обозреватель "Кан-11" Итай Блюменталь подчеркивает: в долгосрочной перспективе сирийские события могут привести к драматической дестабилизации региона, поскольку это приведет к наращиванию иранского присутствия в Сирии.

Кроме того, не стоит забывать, что выступившие против режима Асада боевики были последователями экстремистской идеологии "Аль-Каиды", и появление джихадистов на израильской границе также представляет угрозу Израилю.