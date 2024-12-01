В Сирии противники режима захватили гостевой дворец Башара Асада

В воскресенье, 1 декабря, сирийские повстанцы опубликовали видео из гостевого дворца президента Башара Асада в Алеппо. На видео вооруженные люди свободно перемещаются между гостиной, спальней и ванной комнатой.

Башар Асад 1 декабря пообещал дать отпор вооруженным группировкам и "уничтожить террор". "Мы отстоим стабильность и территориальную целостность страны. С помощью наших союзников и друзей мы разобьем и уничтожим террористов, как бы силен ни был их удар", – заявил президент Сирии после возвращения на родину из Москвы. Это было его первое заявление после резкого обострения ситуации на северо-западе Сирии.