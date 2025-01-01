Ливанская армия занимает позиции, оставляемые ЦАХАЛом

Впервые после достижения соглашения о прекращении огня в Южном Ливане объединенный патруль ливанской армии и миротворцев UNIFIL вступили в город Хамаа, из которого вышли силы израильской армии. Военные инженеры приступили к обезвреживанию невзорвавшихся боеприпасов.

Сайт Arab News отмечает: несмотря на то, что соглашение было заключено 35 дней назад и предоставляет Израилю всего два месяца на вывод войск, израильские войска не спешат покидать свои позиции в Южном Ливане.

Также сообщается: установив контроль над приграничной местностью, ливанская армия начинает изымать находящееся там оружие и ликвидировать тайные склады. В заявлении командования подчеркивается: на юге страны оружие может быть только у военных.