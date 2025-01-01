Издание "Исламского государства": нельзя поздравлять христиан и евреев с праздниками

26 декабря 2024 года террористическая группировка "Исламское государство" выпустила 475 выпуск своего еженедельника "Аль-Наба". В нем поднимался вопрос о допустимости отмечания рождества – праздника, противоречащего мусульманскому вероучению. Об этом рассказывает Центр исследований ближневосточных СМИ (MEMRI).

Издание отмечает: несмотря на то, что статус христиан и иудеев в исламе одинаков, никто не обсуждает допустимость отмечания еврейских праздников – таких как Пурим или Ханука. При этом "Аль-Наба" подчеркивает: мусульмане поздравляют христиан, потому что на деле желают их обращения в ислам.

Однако, заявляет издание, поздравлять христиан запрещается, потому что они не придерживаются системы зимми: не выполняют обязательств, наложенных на них исламским правом и не платят особый налог. Но даже если бы они их выполняли, христианство не перестало бы быть ложной верой, следовательно, поздравлять с рождеством запрещено в любом случае.

"Поздравляя христиан, вы укрепляете их в ложной вере, отдаляя перспективу их обращения в ислам. Наоборот, тем самым вы приближаетесь к христианству. Нужно одинаково относится к евреям и христианам, к Хануке и рождеству, и не забывать, что Исса (Иисус) – посланник Аллаха", – подводит итог публикация.