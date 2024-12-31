США призвали новые власти Сирии прекратить преследование меньшинств

Администрация США направила министру иностранных дел переходного правительства Сирии Асааду Хасану аш-Шибани послание, в котором выражается обеспокоенность нападениями на представителей сирийских меньшинств.

Несмотря на миролюбивые заявления фактического лидера страны, главаря группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмада аш-Шараа, в Сирии начались столкновения представителей новых властей с алавитами, сохраняющими верность Башару Асаду. В интернете распространяются видео избиений алавитов.

На севере и востоке Сирии идут бои между опирающимися на Турцию ополчениями, участвовавшими в свержении режима Асада, и курдскими силами самообороны. Аш-Шараа потребовал от курдов сложить оружие.

Неясным представляется и будущее христианской общины. Несмотря на то, что новые власти декларируют религиозную терпимость, "Хайят Тахрир аш-Шам" – радикальная исламистская группировка. Несколько дней назад в провинции Хама была сожжена рождественская елка.