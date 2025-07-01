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Ближний Восток

"Рабочая партия Курдистана" начинает сдачу оружия

Курды
время публикации: 01 июля 2025 г., 09:41 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 09:49
"Рабочая партия Курдистана" начинает сдачу оружия
AP Photo/Lefteris Pitarakis, FILE

В начале июля в Турции состоится церемония сдачи оружия первым подразделением "Рабочей партии Курдистана" – движения, которое несколько десятилетий вело вооруженную борьбу за независимость Курдистана. Об этом сообщает агентство Rudaw.

"В ближайшие дни находящийся в тюрьме лидер РПК Абдалла Оджалан, находящийся в тюрьме лидер РПК, выступит со специальным заявлением касательно процесса, и после этого начнется сдача оружия", – сообщил агентству информированный источник.

"Рабочая партия Курдистана", признанная террористической организацией как в Турции, так и во многих западных странах, в том числе США, в мае 2025 года сообщила о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы против Турции.

Инициатором решения стал глава РПК Абдула Оджалан, с 1999 года отбывающий пожизненный приговор в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. Турецкая сторона подчеркивает: самороспуск группировки не повлечет за собой помилования ее лидера.

Вооруженный конфликт, начавшийся в 1984 году, унес более 40000 человеческих жизней. Власти Турции называет Демократическую партию народов, представляющую интересы курдов, ответвлением РПК. За нее традиционно голосует около 10% населения государства.

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