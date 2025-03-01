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Ближний Восток

Рабочая партия Курдистана заявила, что сложит оружие

Турция
Курды
время публикации: 01 марта 2025 г., 09:42 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 09:46
Рабочая партия Курдистана заявила, что сложит оружие
AP Photo/Lefteris Pitarakis, FILE

Рабочая партия Курдистана заявила, что прислушается к призыву своего лидера Абдаллы Оджалана сложить оружие и прекратить вооруженную борьбу против Турции.

Оджалан, отбывающий пожизненный срок заключения, два дня назад призвал своих сторонников распустить эту организацию.

Заявление Оджалана, который содержится в одиночной камере в тюрьме на острове Имралы, было зачитано посетившими его депутатами от прокурдской Партии народного равенства и демократии. "Призывая сложить оружие, я осознаю историческую важность этого шага", – говорится в заявлении.

РПК, которую признают террористической группировкой не только Турция, но и США, ведет вооруженную борьбу за независимость Курдистана. Начавшееся в 1984 году кровопролитие унесло жизни 40000 человек. Последняя из попыток достичь прекращения огня провалилась в 2015 году.

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