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Пресса

Axios: США передали Ирану обновленное предложение по ядерной сделке

США
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 01 июня 2025 г., 06:45 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 06:54
Axios: США передали Ирану обновленное предложение по ядерной сделке
AP Photo/Vahid Salemi

31 мая спецпредставитель Белого дома Стив Виткофф направил Ирану "подробное и приемлемое предложение" по ядерной сделке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Как отмечает в издании Axios Барак Равид, предложение США является попыткой решить проблему, которая застопорила переговоры. Речь идет о требовании Ирана предоставить ему право продолжать обогащение урана на своей территории.

Согласно одной из инициатив, выдвинутых Оманом и принятых США, может быть создан региональный консорциум, который будет обогащать уран для гражданских ядерных целей под контролем Международного агентства по атомной энергии и США, говорится в публикации.

Один из основных вопросов заключается в том, где будут располагаться объекты консорциума по обогащению урана. США хотят, чтобы они находились за пределами Ирана.

Другая идея заключается в том, чтобы США признали право Ирана на обогащение урана при условии, что Иран полностью приостановит обогащение урана.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди передал предложение спецпосланника президента США Стива Виткоффа министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи во время визита в Тегеран в субботу, 31 мая.

Официальные лица США заявляют, что они намерены сначала достичь "базового соглашения", излагающего принципы ядерной сделки. Если такое соглашение будет достигнуто, технические группы с обеих сторон разработают подробное соглашение.

Арагчи в ответ заявил, что Иран ответит на предложение "в соответствии с принципами, национальными интересами и правами иранского народа".

Пресса
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