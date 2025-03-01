Centcom: в Сирии ликвидирован высокопоставленный член "Аль-Каиды"

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило, что в Сирии был ликвидирован Мухаммад Талаи, высокопоставленный член террористической организации "Аль-Каида".

В заявлении Centcom говорится, что ликвидация террориста была осуществлена в рамках действий по искоренению терррора, направленного на граждан и военнослужащих США, а также на их союзников.