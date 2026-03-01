x
01 марта 2026
Ближний Восток

Иранское телевидение: верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб

Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 03:37 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 03:43
Иранское телевидение: верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Государственное иранское телевидение в ночь на 1 марта объявило: верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб.

Ранее о гибели Хаменеи заявляли лидеры США и Израиля. Однако Тегеран опровергал эти заявления.

Иранское агентство FARS, связанное с КСИР, сообщало, что погибли четыре члена семьи Хаменеи – дочь, зять, внук и одна из его невесток.

Али Хаменеи родился в 1939 году, получил религиозное образование. Был близким соратником Рухоллы Хомейни. После провозглашения Исламской республики в 1979 году был заместителем министра обороны и контролировал Корпус стражей исламской революции. В 1981 году победил на выборах президента Ирана и занимал президентский пост до 1989 года. После смерти Рухоллы Хомейни стал вторым Верховным лидером республики. Носит высший титул шиитского духовенства – великий аятолла, хотя этот его статус оспаривается другими авторитетными богословами. В 2009 и 2013 годах, а также в последующие годы, не раз распространялись неоправданные слухи о смерти Хаменеи. Был уничтожен в результате авиаудара 28 февраля 2026 года.

