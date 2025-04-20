Представители США: на "ядерных переговорах" с Ираном достигнут ощутимый прогресс

Представители США заявляют об "очень хорошем прогрессе" на прошедшем в Риме втором раунде переговоров Ирана и США по ядерной тематике. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также назвал переговоры успешными.

"Встреча в Риме продолжалась более четырех часов. Мы достигли очень хорошего прогресса как в ходе прямых переговоров, так и на переговорах с посредником", – сообщил высокопоставленный источник.

"Переговоры движутся вперед. Нам удалось достичь лучшего понимания в том, что касается принципов и задач", – сказал Арагчи, добавив, что третий раунд переговоров пройдет в Омане 26 апреля, а технические группы встретятся 23 апреля.

В Израиле опасаются, что договор позволит Ирану сохранить инфраструктуру, позволяющую в короткие сроки обогатить уран до уровня, необходимого для производства ядерного оружия. Трамп обещает, что этого не допустит.