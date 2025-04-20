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Ближний Восток

Представители США: на "ядерных переговорах" с Ираном достигнут ощутимый прогресс

время публикации: 20 апреля 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 09:46
Представители США: на "ядерных переговорах" с Ираном достигнут ощутимый прогресс
AP Photo/Andrew Medichini

Представители США заявляют об "очень хорошем прогрессе" на прошедшем в Риме втором раунде переговоров Ирана и США по ядерной тематике. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также назвал переговоры успешными.

"Встреча в Риме продолжалась более четырех часов. Мы достигли очень хорошего прогресса как в ходе прямых переговоров, так и на переговорах с посредником", – сообщил высокопоставленный источник.

"Переговоры движутся вперед. Нам удалось достичь лучшего понимания в том, что касается принципов и задач", – сказал Арагчи, добавив, что третий раунд переговоров пройдет в Омане 26 апреля, а технические группы встретятся 23 апреля.

В Израиле опасаются, что договор позволит Ирану сохранить инфраструктуру, позволяющую в короткие сроки обогатить уран до уровня, необходимого для производства ядерного оружия. Трамп обещает, что этого не допустит.

Ближний Восток
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