Reuters: Израиль не исключает возможность атаки на ядерные объекты Ирана в ближайшие месяцы

Израильский источник сообщил агентству Reuters, что Израиль не исключает возможность атаки на ядерные объекты Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что американцы в настоящее время не поддерживают такой вариант.

Высокопоставленный представитель иранских служб безопасности заявил, что Тегеран знает о планах Израиля и нападение вызовет "жесткий и решительный ответ со стороны Ирана".

"У нас есть разведданные из надежных источников о том, что Израиль планирует крупную атаку на ядерные объекты Ирана. Это вызвано недовольством текущими дипломатическими усилиями в отношении ядерной программы Ирана, а также потребностью Нетаниягу в конфликте как средстве политического выживания", – сообщил чиновник агентству Reuters.

В субботу, 19 апреля, в Риме начался второй раунд ирано-амеркианских переговоров.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел 15 апреля в оперативном штабе Белого дома совещание, посвященное переговорам с Ираном о судьбе иранской ядерной программы. Об этом сообщало издание Axios со ссылкой на хорошо информированные источники.

Во встрече принимали участие вице-президент Джей-Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, специальный посланник Стивен Виткофф, высокопоставленные чиновники.

Согласно изданию, совещание прошло на фоне интенсивной полемики по иранскому вопросу в руководстве администрации. Вэнс и Виткофф считают, что дипломатический путь приведет к соглашению, и США должны быть готовы к компромиссам для его достижения.

Другие высокопоставленные представители администрации, включая Рубио и Уолтца, относятся к этому скептически и отстаивают максимально жесткую позицию в отношении Ирана.

Точка зрения самого Трампа остается неясной. Он заявляет, что посредством диалога можно прийти к соглашению, в то же время угрожая атаковать Иран. В последний раз он заявил о возможности удара по Ирану 14 апреля на встрече с журналистами.

Виткофф, возглавляющий американскую делегацию на переговорах, выступил за то, чтобы позволить Ирану обогащать уран до 3,67% в рамках мирной программы. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу требует полной ликвидации программы, как это было сделано в Ливии.