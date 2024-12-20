Axios: Представитель Госдепартамента США проведет переговоры в Сирии

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф в ближайшие дни отправится на переговоры в Дамаск, пишут в Axios Барак Равид и Колин Демарест со ссылкой на двух американских чиновников.

Это будет первый визит должностного лица Госдепартамента США в Сирию за много лет. Очевидно, речь идет о стремлении Вашингтона проверить возможность налаживания диалога с новыми сирийскими властями.

Ожидается, что Лиф встретится с Абу Мухаммадом аль-Джолани – лидером суннитской исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), сообщили американские официальные лица.

В поездке Лиф будет сопровождать бывший спецпредставитель США в Сирии Дэниел Рубинштейн, который после ухода на пенсию был вновь призван на службу – для работы в посольстве США в Багдаде, но после падения режима Асада его попросили отправиться в Сирию в качестве главного американского дипломата в регионе, сказано в статье.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе заявил, что США находятся в прямом контакте с ХТШ. При этом ХТШ все еще не исключена из американского списка террористических организаций.

Блинкен заявил на пресс-конференции в Иордании, что переговоры с ХТШ были сосредоточены на обсуждении судьбы американского журналиста Остина Тайса, который пропал без вести в Сирии 12 лет назад.