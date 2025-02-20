"Лазерный Панцирь" в Абу-Даби: мечты российской оборонки о защите от БПЛА-камикадзе

Израильский сайт Nziv обратил внимание на то, что на проходящей в Абу-Даби (ОАЭ) выставке вооружений International Defense Exhibition and Conference (IDEX 2025) Россия представила новую версию зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМД-Е".

Публикация вышла под заголовком: "Россия делает очевидное: добавляет лазерное оружие к батареям зенитных ракет для защиты от дронов-камикадзе".

Следует подчеркнуть, что речь не идет о том, что армия РФ получила "лазерные Панцири", или что они уже произведены.

Но несколько дней назад первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, выступая на IDEX 2025, действительно заявил, что производимые в Туле "Панцири" оснастят лазером. По словам Мантурова, "Панцирь" проходит постоянную модернизацию с учетом борьбы с воздушными целями, в первую очередь, с дронами. В связи с этим ЗРПК "могут оснастить лазерным комплексом в ближайшее время – работы над ним уже ведутся", заявил он (цитируется по публикации телеканала "Первый Тульский".

ЗРПК "Панцирь-СМД-Е" собирают на тульском КБП. Он предназначен для защиты охраняемых объектов от БПЛА. 48 небольших ракет позволяют отражать атаки дронов в течение длительного времени. Также есть возможность использовать ракеты с дальностью поражения до 20 километров. В некоторых публикациях "Панцирь-СМД-Е" сравнивают с израильским "Железным куполом". Хотя речь идет о разных видах вооружений.