Иран отключает Starlink и угрожает начать глобальный джихад

Государственное телевидение Ирана сообщило, что власти заблокировали доступ к 40000 терминалам спутникового интернета Starlink. Согласно сообщению, это сделано в рамках борьбы с "американо-израильскими террористическими операциями" в стране.

Комитет по национальной безопасности иранского парламента прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего верховного руководителя исламской революции аятоллу Али Хаменеи "больным человеком" и призвавшего к смене иранского лидерства.

"Любая атака против верховного лидера будет означать объявление войны всему исламскому миру. В ответ можно ожидать объявления исламскими богословами джихада. На этот призыв ответят воины ислама по всему миру", – говорится в принятом депутатами заявлении.

18 января президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа, которого он предостерег против "любой атаки" на духовного лидера Ирана Али Хаменеи. По словам Пезешкиана, "любая атака против верховного лидера страны Али Хаменеи равносильна тотальной войне против иранской нации".

Он также заявил, что одной из основных причин "испытываемых иранским народом трудностей" являются "бесчеловечные санкции американской администрации и их союзников".

Совет ООН по правам человека проведет 23 января, через четыре недели после начала манифестаций в Иране, "экстренное заседание", посвященное ситуации в этой стране. "Жестокость, с которой подавляются оппозиционные выступления, нарушения прав человека требуют немедленного заседания", – сообщил он.