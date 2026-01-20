Иракские и турецкие курды присоединяются к боям в Сирии, сенатор Грэм выступил с ультиматумом

Сирийская армия разворачивает наступление на город Аль-Хасаке, столицу одноименной провинции, расположенной на северо-востоке страны и населенной по преимуществу курдами. Это противоречит условиям соглашения, заключенного 18 января правительством и "Сирийскими демократическим силами".

19 января закончились безрезультатно переговоры между президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа и главой военного командования СДС Мазумом Шабди. Одной из главных их целей было предотвращение эскалации. Продолжается наступление сирийских войск в богатой нефтью и газом провинции Ракка.

Американский сенатор Линдси Грэм, близкий союзник президента Дональда Трампа, выступил с предупреждением властям Сирии: "Захват города Ракка станет пересечением красной черты. Если наступление продолжится, будут не только введены сокрушительные санкции. Это нанесет необратимый ущерб отношениям США с новым сирийским правительством".

Аш-Шараа провел телефонный разговор с президентом Трампом. "Главы государств подчеркнули важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии, необходимость обеспечения прав и защиты курдов в рамках сирийского государства", – передает агентство SANA.

Курдская рабочая партия сообщила, что не оставит своих сирийских братьев и сделает все необходимое, чтобы оказать им помощь. Множество курдов из Ирака и Турции пересекли сирийскую границу, чтобы принять участие в боях – несмотря на попытки турецких властей этому противодействовать.

Сирийские власти обвинили СДС в целенаправленном освобождении боевиков "Исламского государства", чтобы дестабилизировать ситуацию. "Так называемая "автономная администрация" пытается ввести международное сообщество в заблуждение. Мы отвергаем попытки политического шантажа с помощью террора", – говорится в заявлении.