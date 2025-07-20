Иранский адмирал заявил о полном восстановлении ПВО после войны с Израилем

Заместитель командующего вооруженными силами Исламской республики контр-адмирал Иран Махмуд Мусави заявил, что иранская армия полностью заменила средства ПВО, уничтоженные в результате израильских воздушных ударов.

"Сионистский враг намеревался уничтожить оборонительный потенциал Ирана, и некоторым нашим системам был нанесен ущерб во время войны. Но благодаря усилиям наших товарищей, системы были заменены и развернуты в заранее определенных локациях", – приводит его заявление агентство IRNA.

По его словам, ПВО защищают все воздушное пространство Ирана. Военачальник также заявил, что сам по себе Израиль не смог бы нанести ущерб иранским средствам обороны, однако Исламской республике пришлось противостоять еще и США со странами NATO.