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Ближний Восток

Иранский адмирал заявил о полном восстановлении ПВО после войны с Израилем

Иран
Война с Ираном
время публикации: 20 июля 2025 г., 15:29 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 15:59
Махмуд Мусави (справа) и адмирал Хабиболла Сайяри в центральном штабе в Зольфакаре, Иран
Iranian Army Press Service via AP

Заместитель командующего вооруженными силами Исламской республики контр-адмирал Иран Махмуд Мусави заявил, что иранская армия полностью заменила средства ПВО, уничтоженные в результате израильских воздушных ударов.

"Сионистский враг намеревался уничтожить оборонительный потенциал Ирана, и некоторым нашим системам был нанесен ущерб во время войны. Но благодаря усилиям наших товарищей, системы были заменены и развернуты в заранее определенных локациях", – приводит его заявление агентство IRNA.

По его словам, ПВО защищают все воздушное пространство Ирана. Военачальник также заявил, что сам по себе Израиль не смог бы нанести ущерб иранским средствам обороны, однако Исламской республике пришлось противостоять еще и США со странами NATO.

Ближний Восток
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