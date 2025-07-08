MEE: Китай начал поставки в Иран систем ПВО

Издание Middle East Eye сообщает, что Иран начал принимать меры по восстановлению зенитно-ракетных мощностей, уничтоженных Израилем в ходе 12-дневного военного конфликта. Новым поставщиком стал Китай.

Как сообщил изданию арабский официальный источник, США и их арабским союзникам известно о происходящем. Сколько именно комплексов было поставлено иранскому режиму, неясно, однако известно, что Тегеран расплачивается с Пекином поставками нефти.

Китай – главный импортер иранских энергоносителей. 90% экспорта иранской нефти направляется в КНР – несмотря на международные санкции.

В публикации отмечается, что во время беспрецедентных израильских ударов Китай и Россия блюли дистанцию. Издание также напоминает, что, несмотря на действия Израиля, Иран сохранил способность наносить ракетные удары по Израилю, в том числе по стратегическим объектам.