x
20 марта 2025
|
последняя новость: 15:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 марта 2025
|
20 марта 2025
|
последняя новость: 15:11
20 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Ливанская армия взяла под контроль границу с Сирией

Сирия
Ливан
время публикации: 20 марта 2025 г., 15:02 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 15:12
Ливанская армия взяла под контроль границу с Сирией
AP Photo/Mohammed Zaatari

Ливанская армия ликвидировали незаконные пункты пересечения ливано-сирийской границы. В заявлении командования отмечается, что цель этой меры – обеспечить безопасность границ, предотвратив их нарушение, в том числе – контрабандистами.

В район Хермель, где активность нарушителей была особенно ощутима, направлены части специального назначения. В приграничных районах, где происходили последние боевые столкновения, саперы занимаются ликвидацией их последствий.

Напомним: 18 марта, после нескольких дней пограничных столкновений, повлекших за собой человеческие жертвы, Сирия и Ливан достигли соглашения о прекращении огня.

По версии сирийской стороны, столкновения начались, когда связанные с "Хизбалой" боевики проникли на территорию Сирии и похитили трех военнослужащих, которые затем были убиты. Шиитская группировка заявила о непричастности, ливанская сторона утверждает, что речь идет о стычке с контрабандистами.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 марта 2025

Сирия и Ливан договорились о прекращении огня
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 марта 2025

Бои на ливано-сирийской границе, более десяти погибших