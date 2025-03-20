Ливанская армия взяла под контроль границу с Сирией

Ливанская армия ликвидировали незаконные пункты пересечения ливано-сирийской границы. В заявлении командования отмечается, что цель этой меры – обеспечить безопасность границ, предотвратив их нарушение, в том числе – контрабандистами.

В район Хермель, где активность нарушителей была особенно ощутима, направлены части специального назначения. В приграничных районах, где происходили последние боевые столкновения, саперы занимаются ликвидацией их последствий.

Напомним: 18 марта, после нескольких дней пограничных столкновений, повлекших за собой человеческие жертвы, Сирия и Ливан достигли соглашения о прекращении огня.

По версии сирийской стороны, столкновения начались, когда связанные с "Хизбалой" боевики проникли на территорию Сирии и похитили трех военнослужащих, которые затем были убиты. Шиитская группировка заявила о непричастности, ливанская сторона утверждает, что речь идет о стычке с контрабандистами.