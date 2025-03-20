Путин обратился с посланием к сирийскому лидеру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмаду аш-Шараа. "Он поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности", – сказал чиновник.

"Подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня в целях укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений", – цитирует его агентство "Интерфакс".

Россия оказывала значительную поддержку режиму Башара Асада. В этой стране сирийский диктатор и его близкие нашли убежище после их свержения террористической группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", возглавляемом аш-Шараа, который тогда был более известен под именем Абу Мухаммад аль-Джулани.

Однако Москва крайне заинтересована в сохранении своих баз в Латакии и Тартусе. Представители нового сирийского руководства выражали готовность к диалогу, если это будет выгодно Сирии.