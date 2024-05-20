x
20 мая 2024
|
последняя новость: 05:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 мая 2024
|
20 мая 2024
|
последняя новость: 05:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

На месте возможного падения вертолета Раиси зафиксировали "источник тепла", но там ничего не нашли

время публикации: 20 мая 2024 г., 05:20 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 05:26
На месте возможного падения вертолета Раиси зафиксировали "источник тепла", но там ничего не нашли
AP Photo/Vahid Salemi

Командующий "Корпусом стражей исламской революции" генерал-лейтенант Хосейн Салами заявил об обнаружении турецким БПЛА "источника тепла", которым, предположительно, могут быть обломки вертолета президента Ирана Эбрагима Раиси, сообщает телеканал Press TV.

По информации иранского агентства IRNA, "источник тепла" располагается рядом с иранской деревней Тавиль, в 30 км от границы с Азербайджаном.

Спасатели выдвинулись к месту, обнаруженному беспилотником, передает телеканал IRIB.

Однако вскоре телеканал Press TV уведомил: иранские спасатели достигли места, в котором турецкий беспилотник Akıncı выявил "источник тепла", и не обнаружили следов вертолета президента Ирана Эбрагима Раиси.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Судя по комментариям в иранских СМИ, негативный прогноз о судьбе Раиси и других чиновников, находившихся с ним в вертолете, все более вероятен.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 мая 2024

В поисках вертолета с президентом Ирана на борту участвуют Россия и Турция
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 мая 2024

СМИ Ирана: получен сигнал с телефона одного из членов экипажа пропавшего вертолета
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 мая 2024

Телевидение Ирана объявило об обнаружении вертолета Раиси, спасатели это опровергают
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 мая 2024

Reuters: жизни президента Ирана и главы МИД "под угрозой"