На месте возможного падения вертолета Раиси зафиксировали "источник тепла", но там ничего не нашли

Командующий "Корпусом стражей исламской революции" генерал-лейтенант Хосейн Салами заявил об обнаружении турецким БПЛА "источника тепла", которым, предположительно, могут быть обломки вертолета президента Ирана Эбрагима Раиси, сообщает телеканал Press TV.

По информации иранского агентства IRNA, "источник тепла" располагается рядом с иранской деревней Тавиль, в 30 км от границы с Азербайджаном.

Спасатели выдвинулись к месту, обнаруженному беспилотником, передает телеканал IRIB.

Однако вскоре телеканал Press TV уведомил: иранские спасатели достигли места, в котором турецкий беспилотник Akıncı выявил "источник тепла", и не обнаружили следов вертолета президента Ирана Эбрагима Раиси.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Судя по комментариям в иранских СМИ, негативный прогноз о судьбе Раиси и других чиновников, находившихся с ним в вертолете, все более вероятен.