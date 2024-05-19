Телевидение Ирана объявило об обнаружении вертолета Раиси, спасатели это опровергают

Иранский государственный телеканал объявил о том, что спасателями обнаружен пропавший вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрагим Раиси.

Спустя короткое время представители "Красного полумесяца", участвующие в спасательной операции, передали, что вертолет пока не найдет, но "спасатели приблизились к месту предположительного падения вертолета".

"Красный полумесяц" сообщил, что количество отрядов быстрого реагирования, работающих в зоне падения вертолета, увеличено с 46 до 65.

Ранее комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич сообщил, что власти Ирана обратились к странам Европы за помощью в поисках места падения вертолета. Были задействованы спутники программы дистанционного зондирования Земли "Коперник".