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Ближний Восток

Телевидение Ирана объявило об обнаружении вертолета Раиси, спасатели это опровергают

время публикации: 19 мая 2024 г., 21:54 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 22:40
Телевидение Ирана объявило об обнаружении вертолета Раиси, спасатели это опровергают
AP Photo/Amr Nabil

Иранский государственный телеканал объявил о том, что спасателями обнаружен пропавший вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрагим Раиси.

Спустя короткое время представители "Красного полумесяца", участвующие в спасательной операции, передали, что вертолет пока не найдет, но "спасатели приблизились к месту предположительного падения вертолета".

"Красный полумесяц" сообщил, что количество отрядов быстрого реагирования, работающих в зоне падения вертолета, увеличено с 46 до 65.

Ранее комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич сообщил, что власти Ирана обратились к странам Европы за помощью в поисках места падения вертолета. Были задействованы спутники программы дистанционного зондирования Земли "Коперник".

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