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Ближний Восток

СМИ Ирана: получен сигнал с телефона одного из членов экипажа пропавшего вертолета

время публикации: 19 мая 2024 г., 23:27 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 23:55
СМИ Ирана: получен сигнал с телефона одного из членов экипажа пропавшего вертолета
AP Photo/Vahid Salemi

Государственные СМИ Ирана сообщили, что удалось вычислить точное местонахождение пропавшего вертолета с президентом Эбрагимом Раиси и главой МИДа на борту.

Согласно этим сообщениям, вычислить место падения вертолета удалось благодаря сигналу мобильного телефона одного из членов экипажа. "К месту происшествия направляются спасатели с надежной на хорошие новости", – говорится в сообщении.

По информации иранского агентства Tasnim, к месту падения вертолета направляется командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хуссейн Салами.

При этом новостная служба CNN, ссылаясь на агентство Fars, передала, что вице-президент Мохсен Мансури сообщил журналистам, что официальным лицам удалось связаться с двумя людьми, находившимися на пропавшем вертолете (членом экипажа и пассажиром). По словам вице-президента, это может свидетельствовать о том, что "авария была незначительной".

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