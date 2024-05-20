Временный президент Ирана Мохаммад Мохбер, краткая биография

После гибели Эбрагима Раиси обязанности главы государства перешли к первому заместителю президента Мохаммаду Мохберу. Его основными задачами станет проведение президентских выборов в 50-дневный срок, а также обеспечение преемственности власти.

Следует отметить: несмотря на титул и на тот факт, что президент Ирана избирается на всеобщем голосовании, глава государства занимает второе место в иранской иерархии, выполняя, по сути, обязанности премьер-министра.

Подлинным властителем является Верховный лидер Исламской революции. Этот пост с 1989 года занимает аятолла Али Хаменеи. Раиси считался одним из ведущих кандидатов на этот пост, однако 85-летний Хаменеи, несмотря на проблемы со здоровьем, пережил уже нескольких предполагаемых наследников.

Мохбер, которому 68 лет, входит в ближайшее окружение Хаменеи. Его называют финансистом Верховного лидера. Он один из отцов "экономики сопротивления", которая позволяет Ирану существовать в условиях западных санкций. Однако на него ляжет и ответственность за вызванный санкциями экономический кризис.

У Мохбера докторская степень по менеджменту. Он был генеральным директором банка "Сина", против которого были введены западные санкции, и сам также попал под санкции в 2010 году за причастность к иранским ядерным ракетным разработкам. Однако эти санкции затем с него были сняты.

Он возглавлял "Сетад" – "Штаб по исполнению наказов имама Хомейни". Инвестиционный фонд, созданный за счет конфискации имущества и подчиняющийся напрямую аятолле Хаменеи, также находится под западными санкциями. В 2013 году его стоимость оценивалась в 95 миллиардов долларов.

Первым вице-президентом он стал в 2021 году, когда Раиси победил на президентских выборах. В октябре 2022 года Мохбер посетил Москву в составе иранской делегации, обсуждавшей вопрос о поставках России иранских вооружений.