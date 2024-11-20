Генсек "Хизбаллы" заявил, что обстрелы Израиля продолжатся и во время переговоров

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем выступил перед боевиками и сторонниками террористической группировки с речью, в которой прокомментировал ход переговоров с Израилем.

В своем выступлении Наим Касем повторил слова своего предшественника на посту генсека "Хизбаллы", Хасана Насраллы, о том, что любой удар по ливанской столице повлечет за собой ответный удар по Тель-Авиву

Комментируя ситуацию в организации после серии ликвидаций Израилем высокопоставленных членов группировки и командиров на местах, он заявил, что "атаки Израиля были болезненными, но "Хизбалла" уже оправилась от понесенных потерь".

Говоря о ведущихся переговорах с Израилем, Наим Касем сказал, что "Хизбалла" не намерена прекращать боевые действия на время проведения переговоров. По его словам, пока соглашение не подписано – обстрелы израильской территории продолжатся. Он также заявил, что "Хизбалла" никогда не согласится на сохранение свободы действий на юге Ливана за ЦАХАЛом.

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем планировал выступить еще вчера, 19 ноября. Но, как сообщил представитель политического руководства "Хизбаллы" телеканалу "Аль-Джазира", генсек "Хизбаллы" отложил выступление в связи с угрозой для его безопасности.