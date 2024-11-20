"Аль-Ахбар": на переговорах Хохштейна и Берри согласованы все вопросы, кроме одного

Ливанская газета "Аль-Ахбар", рупор "Хизбаллы", сообщает, что в ходе переговоров специального представителя администрации США Амоса Хохштейна с председателем ливанского парламента Наби Берри достигнуто взаимопонимание практически по всем вопросам.

Согласно публикации, единственный принципиальный момент, остающийся несогласованным в черновике договора о прекращении военных действий в Южном Ливане, касается границ. При этом неясно, идет ли речь о 13 пунктах, оставшихся спорными после вынесения Советом безопасности ООН резолюции №1701.

Ранее наиболее проблематичным считался вопрос о праве Израиля наносить удары по ливанской территории. "Аль-Ахбар" утверждает, что новая редакция предоставляет обоим государствам право на самооборону, а США вступит гарантом, что Израиль не нанесет превентивный удар.