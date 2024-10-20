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Ближний Восток

СМИ: Заместитель Насраллы Наим Касем вывезен из Ливана в Иран

время публикации: 20 октября 2024 г., 12:44 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 12:50
СМИ: Заместитель Насраллы Наим Касем вывезен из Ливана в Иран
AP Photo/Bilal Hussein

Сайт Erem News, редакция которого находится в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает, что заместитель генерального секретаря "Хизбаллы" Наим Касем после ликвидации главаря группировки Хасана Насраллы перебрался из Ливана в Иран.

Согласно публикации, он покинул Бейрут 5 октября на самолете министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Цитируемый изданием источник сообщил, что вторая и третья речи, с которыми Касем выступил после смерти Насраллы, были записаны в Тегеране. "Указание о его переезде в Иран было принято верховным руководством Исламской республики", – отметил источник.

Erem News отмечает, что связь с вероятным преемником Насраллы Сафи ад-Дином, потерянная 5 октября, до сих пор не восстановлена. 4 октября ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по подземному бункеру в шиитском пригороде Бейрута, где, согласно разведданным, он находился.

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