СМИ: Заместитель Насраллы Наим Касем вывезен из Ливана в Иран

Сайт Erem News, редакция которого находится в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает, что заместитель генерального секретаря "Хизбаллы" Наим Касем после ликвидации главаря группировки Хасана Насраллы перебрался из Ливана в Иран.

Согласно публикации, он покинул Бейрут 5 октября на самолете министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Цитируемый изданием источник сообщил, что вторая и третья речи, с которыми Касем выступил после смерти Насраллы, были записаны в Тегеране. "Указание о его переезде в Иран было принято верховным руководством Исламской республики", – отметил источник.

Erem News отмечает, что связь с вероятным преемником Насраллы Сафи ад-Дином, потерянная 5 октября, до сих пор не восстановлена. 4 октября ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по подземному бункеру в шиитском пригороде Бейрута, где, согласно разведданным, он находился.