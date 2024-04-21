Аятолла Хамейни поблагодарил командование КСИР за удар по Израилю

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи, являющийся также верховным главнокомандующим, встретился с командным составом иранских вооруженных сил и Корпуса стражей Исламской революции. Он поблагодарил КСИР на нанесенный по Израилю удар.

"Сколько ракет было запущено и какие цели они поразили – второстепенный вопрос. Гораздо важнее, что иранский народ и его вооруженные силы продемонстрировали всему миру силу своей воли", – заявил аятолла.

Он призвал военное командование идти в ногу со временем. "Необходимо идти путем инноваций, а также без устали изучать военные приемы противника", – цитирует его агентство IRNA.

Добавим, что режим аятолл делает все, чтобы принизить эффект приписываемого Израилю ответного удара. По словам министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдоллахиана, при атаке использовались "игрушки", и связь инцидента с Израилем не доказана.