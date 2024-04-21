x
21 апреля 2024
|
последняя новость: 16:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 апреля 2024
|
21 апреля 2024
|
последняя новость: 16:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Аятолла Хамейни поблагодарил командование КСИР за удар по Израилю

время публикации: 21 апреля 2024 г., 15:54 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 15:56
Аятолла Хамейни поблагодарил командование КСИР за удар по Израилю
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи, являющийся также верховным главнокомандующим, встретился с командным составом иранских вооруженных сил и Корпуса стражей Исламской революции. Он поблагодарил КСИР на нанесенный по Израилю удар.

"Сколько ракет было запущено и какие цели они поразили – второстепенный вопрос. Гораздо важнее, что иранский народ и его вооруженные силы продемонстрировали всему миру силу своей воли", – заявил аятолла.

Он призвал военное командование идти в ногу со временем. "Необходимо идти путем инноваций, а также без устали изучать военные приемы противника", – цитирует его агентство IRNA.

Добавим, что режим аятолл делает все, чтобы принизить эффект приписываемого Израилю ответного удара. По словам министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдоллахиана, при атаке использовались "игрушки", и связь инцидента с Израилем не доказана.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2024

Улучшилось состояние девочки, пострадавшей в результате ракетного обстрела из Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 апреля 2024

"Аль-Ахбар": атака Израиля на Исфахан "была ограниченной"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 апреля 2024

Версия: ВВС ЦАХАЛа атаковали РЛС ЗРК С-300 в Исфахане