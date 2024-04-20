"Аль-Ахбар": атака Израиля на Исфахан "была ограниченной"

Сотрудник иранской службы безопасности сообщил ливанской газете "Аль-Ахбар", связанной с "Хизбаллой", что атака Израиля на Исфахан "была ограниченной" и продемонстрировала, что "Израиль избегает эскалации напряженности на данном этапе, поскольку опасается решительного ответа Ирана".

По его словам, израильская атака "была меньшего масштаба, чем последняя иранская атака на Израиль", поэтому "при новой расстановке сил у Тегерана есть очевидное преимущество, однако пока Иран не желает нагнетать напряженность в регионе".