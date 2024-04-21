МИД Турции призвал членов СБ ООН опротестовать вето США по "палестинскому вопросу"
время публикации: 21 апреля 2024 г., 20:23 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 20:27
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал членов Совета безопасности ООН организованно выступить против вето, наложенного США на решение о признании Палестины полноправным членом ООН.
Обсуждение просьбы Палестинской автономии о принятии ее в качестве полноправного члена организации состоялось 18 апреля. 12 из 15 стран проголосовали "за", Великобритания и Швейцария воздержались. США воспользовались правом вето, заблокировав резолюцию.
Для того, чтобы получить статус полноправного члена, Палестинская автономия должна была заручиться поддержкой как минимум 9 из 15 членов СБ ООН, при этом ни одна из стран, обладающих правом вето (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай), не должна была им воспользоваться.
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