x
21 апреля 2024
|
последняя новость: 20:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 апреля 2024
|
21 апреля 2024
|
последняя новость: 20:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

МИД Турции призвал членов СБ ООН опротестовать вето США по "палестинскому вопросу"

время публикации: 21 апреля 2024 г., 20:23 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 20:27
МИД Турции призвал членов СБ ООН опротестовать вето США по "палестинскому вопросу"
AP Photo/Vadim Ghirda

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал членов Совета безопасности ООН организованно выступить против вето, наложенного США на решение о признании Палестины полноправным членом ООН.

Обсуждение просьбы Палестинской автономии о принятии ее в качестве полноправного члена организации состоялось 18 апреля. 12 из 15 стран проголосовали "за", Великобритания и Швейцария воздержались. США воспользовались правом вето, заблокировав резолюцию.

Для того, чтобы получить статус полноправного члена, Палестинская автономия должна была заручиться поддержкой как минимум 9 из 15 членов СБ ООН, при этом ни одна из стран, обладающих правом вето (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай), не должна была им воспользоваться.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 апреля 2024

США заблокировали резолюцию о полноправном членстве Палестины в ООН
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 апреля 2024

СБ ООН обсуждает просьбу ПА о полноправном членстве. Ожидается, что США воспользуются правом вето
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 апреля 2024

Следователи ООН обвинили власти Израиля в создании препятствий к расследованию преступлений ХАМАСа