МИД Турции призвал членов СБ ООН опротестовать вето США по "палестинскому вопросу"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал членов Совета безопасности ООН организованно выступить против вето, наложенного США на решение о признании Палестины полноправным членом ООН.

Обсуждение просьбы Палестинской автономии о принятии ее в качестве полноправного члена организации состоялось 18 апреля. 12 из 15 стран проголосовали "за", Великобритания и Швейцария воздержались. США воспользовались правом вето, заблокировав резолюцию.

Для того, чтобы получить статус полноправного члена, Палестинская автономия должна была заручиться поддержкой как минимум 9 из 15 членов СБ ООН, при этом ни одна из стран, обладающих правом вето (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай), не должна была им воспользоваться.