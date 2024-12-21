Centcom: атакованы командные центры и хранилище ракет хуситов

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило, что вечером 21 декабря в столице Йемена Сане были атакованы хранилище ракет хуситов, а также командные центры боевиков.

"Цель операции – помешать действиям хуситов, в частности – атакам торговых судов в районе Баб-аль-Мандебского пролива. Были также перехвачены многочисленные беспилотные летательные аппараты хуситов и крылатая ракета", – говорится в заявлении.