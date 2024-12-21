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Ближний Восток

СМИ хуситов сообщают об ударах по столице Йемена Сане

Йемен
Хуситы
время публикации: 21 декабря 2024 г., 22:15 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 22:32
СМИ хуситов сообщают об ударах по столице Йемена Сане
AP

Йеменский телеканал "Аль-Масира", рупор хуситов, сообщает о воздушных ударах по столице Йемена Сане, которая находится под контролем этого движения.

Как утверждают связанные с иранской осью СМИ, в частности – иракский телеканал "Ас-Сабарин", речь идет об израильских ударах.

В то же время согласно Ynet, речь идет об ударе сил международной коалиции, а не Израиля.

Ливанский телеканал "Аль-Майядин", связанный с "Хизбаллой", сообщает, чт были атакованы объекты, расположенные в Джабль Аттан, к югу от столицы Йемена.

Ранее "Кан Бет" рассказала, что в рамках подготовки мощного удара по йеменским хуситам Израиль стремится привлечь к масштабной операции и другие страны, в первую очередь США.

Ближний Восток
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