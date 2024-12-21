"Кан Бет": Израиль пытается привлечь США к мощному удару по хуситам

Как сообщает новостная редакция "Кан Бет", в рамках подготовки мощного удара по йеменским хуситам Израиль стремится привлечь к масштабной операции и другие страны, в первую очередь США.

"Кан Бет" цитирует информированный израильский источник, согласно которому Израиль и США координируют свои действия. Официальный Иерусалим заявляет своим партнерам, что удары хуситов по Израилю так же, как и атаки судов в Красном море, представляют угрозу для всего региона, и это требует более серьезных действий.

Согласно поступающей из Йемена информации, главари хуситов, опасаясь точечных ликвидаций, покинули Сану и скрылись. Представители международно признанного правительства Йемена призывают Израиль ответить на действия иранских сателлитов в Йемене так же, как на действия "Хизбаллы".