x
21 декабря 2024
|
последняя новость: 21:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 декабря 2024
|
21 декабря 2024
|
последняя новость: 21:52
21 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан Бет": Израиль пытается привлечь США к мощному удару по хуситам

США
Хуситы
ЦАХАЛ
время публикации: 21 декабря 2024 г., 21:41 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 21:50
"Кан Бет": Израиль пытается привлечь США к мощному удару по хуситам
Пресс-служба ЦАХАЛа

Как сообщает новостная редакция "Кан Бет", в рамках подготовки мощного удара по йеменским хуситам Израиль стремится привлечь к масштабной операции и другие страны, в первую очередь США.

"Кан Бет" цитирует информированный израильский источник, согласно которому Израиль и США координируют свои действия. Официальный Иерусалим заявляет своим партнерам, что удары хуситов по Израилю так же, как и атаки судов в Красном море, представляют угрозу для всего региона, и это требует более серьезных действий.

Согласно поступающей из Йемена информации, главари хуситов, опасаясь точечных ликвидаций, покинули Сану и скрылись. Представители международно признанного правительства Йемена призывают Израиль ответить на действия иранских сателлитов в Йемене так же, как на действия "Хизбаллы".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 декабря 2024

ЦАХАЛ: продолжается расследование причин неудавшегося перехвата хуситской ракеты
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 декабря 2024

Sky News Arabia: хуситы опасаются реакции Израиля на ночной обстрел
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 декабря 2024

Хуситы подтвердили, что атаковали Тель-Авив "гиперзвуковой" баллистической ракетой "Фалястин-2"