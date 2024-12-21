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Ближний Восток

США отменят награду в размере 10 миллионов долларов за голову лидера "Хайят Тахрир аш-Шам"

Сирия
время публикации: 21 декабря 2024 г., 08:22 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 08:25
США отменят награду в размере 10 миллионов долларов за голову лидера "Хайят Тахрир аш-Шам"
AP Photo/Omar Albam

Американские дипломаты, посетившие Дамаск, выступили с заявлением, сообщив, что принято решение отменить награду в размере 10 миллионов долларов за голову лидера "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммада аль-Джулани.

"Хайят Тахрир аш-Шам" сыграла ключевую роль в свержении Башара Асада и ее лидер, предпочитающий, чтобы его называли Ахмадом аш-Шараа, на сегодняшний день является фактическим главой Сирии и налаживает контакты с международным сообществом.

"На состоявшейся встрече мы говорили о том, что террористические организации не должны представлять собой угрозу, и он разделяет это мнение", – сказала помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф. По ее словам, переговоры с ним были "подробными и позитивными".

Ранее Абу Мухаммад аль-Джулани призвал к ликвидации всех вооруженных группировок. "Бойцы пройдут необходимую подготовку и вольются в ряды сил министерства обороны", – сказал он.

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