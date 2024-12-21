Хуситы подтвердили, что атаковали Тель-Авив "гиперзвуковой" баллистической ракетой "Фалястин-2"

Утром 21 декабря террористическая организация "Ансар Аллах" распространила заявление, взяв на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива и сообщив, что по Израилю была выпущена "гиперзвуковая" баллистическая ракета "Фалястин-2".

В заявлении отмечается тот факт, что израильские силы ПВО не смогли перехватить ракету (это подтверждено ЦАХАЛом), и сказано, что атаки на Израиль будут продолжаться до прекращения огня в Газе.